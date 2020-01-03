https://static.news.ru/photo/83c151f6-2ef3-11ea-8467-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия следует переименовать в закон об укреплении и сохранении семьи. Такое мнение высказала депутат Государственной думы Наталья Поклонская.

При всей важности документа не следует на официальном уровне «выставлять семью местом ужаса и постоянных побоев», считает она.

Изменения в семейном законодательстве очень нужны! Например, судебное предписание, которое поможет женщине обезопасить себя и ребёнка от домашнего тирана. <...> Такая бумажка, выданная в суде, спасёт сотни жизней, — написала Поклонская в Telegram.

Вместе с тем, она отметила, что законопроект «нуждается в серьёзных изменениях», и пообещала внести свои поправки после праздников. Депутат призвала «всех не только критиковать, но и поучаствовать в доработке документа».

Проект закона о профилактике домашнего насилия был опубликован на сайте Совета Федерации. Однако он вызвал волну критики. Основные претензии заключались в том, что документ защищает только нынешних или бывших родственников, не оговаривая иные формы совместного проживания людей. Помимо этого, недовольство общественников вызывало то, что о насилии не могут заявлять третьи лица, это ставит под угрозу жертв агрессии, запуганных истязателем. К тому же само определение насилия относило побои или причинение вреда здоровью к административным правонарушениям, проверка по которым может занимать около месяца, что лишало бы пострадавших оперативных мер защиты.

После этого, как писал NEWS.ru, депутаты Госдумы и правозащитники подготовили в законопроект поправки, которые призваны закрыть белые пятна в документе: распространить действие закона на незарегистрированных официально сожителей, отнести к домашнему насилию побои и причинение вреда, а предписание выдавать немедленно на месте правонарушения даже без согласия пострадавшего. Кроме этого, виновнику могут запретить приближаться к жертве на расстояние менее чем 50 метров.