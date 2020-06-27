Поклонская поддержала Собчак в конфликте с верующими

https://static.news.ru/photo/83238efa-b894-11ea-88d0-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, комментируя нападение на Ксению Собчак, которое произошло в Среднеуральском женском монастыре Свердловской области, решила поддержать сторону телеведущей.

Собчак сообщила о нападении в своём Telegram-канале. Посты она сопроводила видеозаписями конфликта. На кадрах видно, как монахини и другие представители монастыря обступили съёмочную группу. Кто-то выбил камеру у оператора Сергея Ерженкова. По словам Собчак, Сергея побили, так же как и Филиппа, бывшего послушника, который рассказал о фактах издевательств над детьми в монастыре. Расследованием этой истории, среди прочего, и хотела заняться журналистка. Саму Собчак, по её словам, толкнули. Она вызвала полицию.

Я хочу сказать, что никаких нападений, никаких сопротивлений журналистам не должно быть, — отметила политик.

По её словам, настоящий верующий человек не должен поднимать руку на тех людей, которые пришли к нему. При этом детали конфликта ей неизвестны. Она предположила, что нападавшими были прихожане, а отец Сергий не участвовал в драке. Все участники инцидента обязаны будут ответить по закону.

По данным «Комсомольской правды», игумен Сергий сам присудил себе статус «духовника Поклонской».

Отец Сергий (Николай Романов) один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. В монастыре, помимо призванных Сергием казаков и священнослужителей, оказались нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Павел Дацюк и участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

На клирика из-за его публичных высказываний также завели административное дело по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). Рассмотрение в суде назначено на 7 июля.

Как писал NEWS.ru, Екатеринбургская епархия рекомендует не посещать Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, где напали на съёмочную группу Ксении Собчак. Журналистка собирала там материал о скандальном схиигумене и COVID-диссиденте Сергии и столкнулась с рукоприкладством со стороны его сторонников.