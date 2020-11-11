Поклонская готова снова стать прокурором Крыма

https://static.news.ru/photo/6f3c1f10-2450-11eb-aa34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская заявила, что если партия не включит её в список на выборах в парламент в 2021 году, то она вернётся в прокуратуру.

Я жду их решения, если они меня включают, предлагают, я иду. Если они не включают и не принимают такого решения, я возвращаюсь в прокурату, — цитирует её РИА Новости.

Поклонская напомнила, что сейчас она находится в командировке в Госдуме. Чтобы вернуться на пост прокурора Крыма, ей нужно написать соответствующий рапорт.

Она добавила, что по закону, если место прокурора Крыма будет занято, то ей должны предложить равнозначную должность или переназначить действующего прокурора. По мнению Поклонской эти решения принимает президент России Владимир Путин и она готова выполнить любое из них.

Как писал NEWS.ru, Поклонская в ходе интервью Ксении Собчак сделала ряд заявлений, противоречащих официальному информационному мейнстриму. Например, она заявила, что любит императора Николая II больше, чем Путина. Кроме того, она не стала отрицать вероятность отравления оппозиционера Алексея Навального, хотя и отметила, что доказать это практически невозможно.