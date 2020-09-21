Поклонская: доказать отравление Навального практически невозможно

https://static.news.ru/photo/cf90aa1a-fc01-11ea-a282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталья Поклонская/vk.com

Отравление оппозиционера Алексея Навального, если таковое действительно имело место, будет практически невозможно доказать. Такое мнение высказала депутат Государственной думы Наталья Поклонская.

По её словам, достижения в «ядовитой» сфере продвинулись настолько далеко, что нередко позволяют злоумышленникам оставаться безнаказанными. Отравляющие препараты могут быть нанесены на любой предмет, при контакте с которым яд через кожу впитывается в организм, вызывая нарушения работы внутренних органов.

У отравленного человека может, например, отказать сердце, а официальной причиной смерти по результатам вскрытия патологоанатом укажет остановку сердечной мышцы, рассказала Поклонская в интервью на YouTube-канале телеведущей Ксении Собчак.

Никакого яда нет, никто не выявит: ну, сердце не выдержало, перенервничал человек. Но это отравление. <...> Очень мало у нас в лабораториях есть таких ингредиентов, которые выявляют эти яды, — рассказала депутат.

В качестве примера она вспомнила случаи из своей практики, когда работала прокурором в Крыму. По словам депутата, у неё часто были уголовные дела об отравлениях. В 1990-х годах такой метод использовался, в частности, в бандитских разборках. Подобные методы сведения счётов, отметила она, являются достаточно распространённой тактикой.

Однажды в Одессе злоумышленники попытались отравить и саму Поклонскую, подмешав яд в бутылку с водой. Однако эксперты найти яд в её анализах не смогли из-за недостаточно мощного оборудования, хотя в том, что это было отравление, депутат не сомневается.

Она затруднилась дать однозначную оценку ситуации с Навальным, отметив, что необходимо провести открытое, объективное и всестороннее расследование.

Оппозиционный политик находится на лечении в берлинской клинике Charité. Туда он был отправлен самолётом санавиации 22 августа после двухдневного пребывания в омской больнице. Навального госпитализировали с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, который направлялся из Томска в Москву.

Соратники оппозиционера считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы под условным названием «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Больше двух недель Навальный провёл в коме. 7 сентября его вывели из искусственной комы и отключили от системы искусственной вентиляции лёгких.

Ранее NEWS.ru писал, что номер в томской гостинице, где останавливался Навальный незадолго до вероятного отравления, обследовали специалисты Роспотребнадзора. Однако ничего подозрительного не обнаружили.