«Пока не пнёшь»: россиянина взбесил испорченный отдых в отеле 4* в Сочи

Турист, путешествовавший с семьёй, рассказал о том, как отдых был испорчен после заселения в одну из дорогих гостиниц 4*. Он рассказал в своём блоге на «Яндекс.Дзене», что всё началось ещё на стойке регистрации, где была огромная очередь, а персонал «то ли не желает думать, то ли специально создаёт мелкие неприятности гостям».

Первое, что расстроило мужчину, — странное заселение: его с женой и маленьким ребёнком отправили в номер с раздельными кроватями, а бабушку со старшим ребёнком — в номер с одной большой кроватью.

Дальше — больше: сами номера оказались очень маленькими и тесными, много повидавшими на своём веку. <...> Но находились мы в номере минимально возможное количество времени ещё по одной причине: его категорически не хотели убирать. Горничные явно не справлялись со своими обязанностями, — посетовал турист.

Система питания в четырёхзвёздном отеле оказалась просто отвратительной. Во-первых, она была организована неправильно — на каждый приём пищи всем гостям отводилось лишь два часа. Из-за этого ежедневно в обеденной зоне возникали скандалы персонала с гостями. Кроме того, сама еда «едва ли дотягивала до уровня дешёвой столовой».

Расстроило туристов и то, что несколько дней персоналу было лень чистить детский бассейн, поэтому он всегда был закрыт. В итоге сработала система «пока не пнёшь, никто шевелиться не будет» — инициативные туристы закатили скандал. На следующий же день бассейн был вычищен и открыт.

«Я категорически не рекомендую отель для отдыха. В моём понимании уровень оказываемых услуг и сервиса не соответствуют запрошенным ценам», — подвёл итог раздосадованный отдыхающий.

Ранее россиянка, которая из-за закрытой в апреле Турции полетела в Адлер, рассказала о некоторых особенностях отдыха в России и об отличии шведского стола по-русски от турецкой системы All inclusive.