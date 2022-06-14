Похмелкин: «красивые» автомобильные номера вышли из моды Такая тенденция прослеживается в последние несколько лет как в Москве, так и в регионах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У российских автомобилистов пропала тяга к «красивым» номерам. Такая тенденция прослеживается в последние несколько лет как в Москве, так и в регионах, сообщил NEWS.ru председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Она сменилась противоположной: на пике моды — самые «простые» номера.

Сейчас чем круче человек, тем более простые номера он старается получить. То есть с рандомными числами и буквами. BMW с номером 777 уже вызывает в «продвинутых» кругах смех. Виктор Похмелкин глава организации «Движение автомобилистов России»

Ранее NEWS.ru писал о том, что автоэксперт Игорь Моржаретто объяснил закон о запрете на получение прав после пьяной езды. Россияне не смогут досрочно сдать экзамен по ПДД после езды в нетрезвом виде. Теперь водителям после подобного нарушения придется ждать полтора года, чтобы получить права.