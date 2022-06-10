Автоэксперт объяснил закон о запрете на получение прав после пьяной езды Автоэксперт Моржаретто объяснил закон о запрете на получение прав после пьяной езды

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Выдача водительских удостоверений в ГИБДД

Новый законопроект, который подразумевает запрет на выдачу водительского удостоверения после штрафа за пьяное вождение, означает, что россияне не смогут досрочно сдать экзамен по ПДД после езды в нетрезвом виде, пояснил автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, теперь водителям после подобного нарушения придется ждать полтора года, чтобы получить права, пишет Lenta.ru.

Если вас лишили прав за пьянку, то лишение идет на полтора года. Сегодня сдать теоретический экзамен на ПДД можно после того, как прошел год, чтобы не терять время, и получить права ровно через полтора года. Получается, вы можете сдать его как бы досрочно. По новому законопроекту во время срока лишения прав так сдавать будет нельзя, — уточнил Моржаретто.

Автоэксперт напомнил, что политики уже выступали с предложением ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде. Например, депутат Госдумы Ирина Яровая, по его словам, предлагала конфисковать автомобиль после четырех случаев пьяной езды. Моржаретто считает, что отказывать в возможности получить права после первого случая подобного нарушения не стоит. Однако в случае рецидива, считает автоэксперт, нужно усиливать наказание.

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