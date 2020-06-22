Погожий летний день ожидается в Москве 22 июня

https://static.news.ru/photo/8305cc84-b44e-11ea-9694-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура воздуха в Москве 22 июня составит 22–24 градуса. При переменной облачности осадков не ожидается.

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, сообщает РИА Новости.

Сегодня синоптическая ситуация будет обусловлена скандинавским антициклоном, благодаря чему москвичей ждёт погожий летний денёк с температурным фоном, соответствующим своей климатической норме, — сказал синоптик.

Он добавил, что восточный ветер будет дуть со скоростью 3–5 м/с, а атмосферное давление почти не будет меняться, оно составит 748 мм ртутного столба. Специалист также отметил, что в Московской области в этот день будет 20–25 градусов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что погода с температурой днём в диапазоне 20–24 градуса задержится в Москве до 24 июня. Такая температура соответствует многолетним значениям. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Учёный отметил, что в последующие дни температура начнёт повышаться.