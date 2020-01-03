https://static.news.ru/photo/756165fa-2ff8-11ea-b742-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Анучин/vk.com

Молодых людей, пытавшихся спасти прохожую от ограбления в городе Павлово Нижегородской области, по решению Следственного комитета РФ, наградят. Один из юношей получит награду посмертно.

Ранее стало известно, что молодой человек и его друг, гуляя по городу, заметили, что к женщине пристаёт неадекватный мужчина, пытаясь её ограбить. Друзья бросились на помощь, преступник достал нож и ударил одного их них прямо в сердце. Ранение оказалось смертельным, молодой человек скончался на месте. Его 17-летний друг получил несколько ранений и был госпитализирован.

Нападавший арестован. Им оказался ранее судимый местный житель. Расследование дела взято под личный контроль главы СК Александра Бастрыкина.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МВД Владимир Колокольцев наградил полицейских, спасших людей на пожаре в Подмосковье.