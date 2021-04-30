Погибших в ДТП на Ставрополье девочек похоронят в понедельник

https://static.news.ru/photo/558c0d20-ab76-11eb-b585-96000091f725_660.jpg Фото: гибдд.рф

Воспитанницы спортивной детской школы олимпийского резерва из Волгограда, погибшие в ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, будут похоронены в понедельник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по физической культуре и спорту администрации города.

Все пять погибших в аварии девочек будут похоронены 3 мая. На похороны придет вся спортивная общественность города, — сообщил собеседник агентства.

Представитель комитета также отметил, что после сообщения о трагедии к спортивной школе приходили местные жители, они приносили цветы и детские игрушки, чтобы морально поддержать родственников погибших.

Невозможно выразить словами боль утраты. <...> Это большая трагедия для всех волгоградцев, — сказал представитель комитета по физической культуре и спорту Волгограда.

В Волгоградской области 3 мая объявили траур в связи с погибшими в ДТП.

Жертв трагедии на Ставрополье похоронят на Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском кладбищах.

Также власти Волгоградской области взяли на себя расходы по транспортировке и погребению погибших. Губернатор региона принял решение оказать единовременную материальную помощь: семьям погибших детей — по 1 млн рублей, семьям пострадавших детей — по 200 тысяч рублей. Дополнительно семьям пострадавших и получивших тяжёлый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести — по 200 тысяч рублей.

ДТП произошло 30 апреля на 535-м километре трассы Р-216 Астрахань — Ставрополь. По предварительным данным, легковой автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с грузовиком DAF, а тот, в свою очередь, опрокинулся на микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В последнем ехали 14 детей и трое взрослых.

В результате пятеро детей погибли. Ещё девять несовершеннолетних и четверо взрослых получили телесные повреждения.