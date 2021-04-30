Семьям погибших на Ставрополье детей выплатят по миллиону рублей

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что семьям погибших в страшном ДТП на Ставрополье детей выплатят по миллиону рублей. Таким образом власти региона намерены поддержать близких юных спортсменов, передаёт «Москва.ру».
Уточняется, что семьи погибших получат по миллиону, а семьи пострадавших — по 200 тысяч рублей. Губернатор
ДТП произошло 30 апреля на 535-м километре трассы Р216 Астрахань — Ставрополь. По предварительным данным, легковой автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с грузовиком DAF, а тот, в свою очередь, опрокинулся на микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В последнем ехали 14 детей и трое взрослых.
В результате пятеро детей погибли. Ещё девять несовершеннолетних и четверо взрослых получили телесные повреждения. Всех пострадавших доставили в больницу Грачёвского района.
В ГИБДД предполагают, что виновником аварии является водитель легкового автомобиля, допустивший грубое нарушение ПДД.