Семьям погибших на Ставрополье детей выплатят по миллиону рублей

https://static.news.ru/photo/5c56753a-aa65-11eb-8b59-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что семьям погибших в страшном ДТП на Ставрополье детей выплатят по миллиону рублей. Таким образом власти региона намерены поддержать близких юных спортсменов, передаёт «Москва.ру».

Уточняется, что семьи погибших получат по миллиону, а семьи пострадавших — по 200 тысяч рублей. Губернатор добавил , что в случае необходимости будут представлены другие формы поддержки в рамках действующего законодательства.

ДТП произошло 30 апреля на 535-м километре трассы Р216 Астрахань — Ставрополь. По предварительным данным, легковой автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с грузовиком DAF, а тот, в свою очередь, опрокинулся на микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В последнем ехали 14 детей и трое взрослых.

В результате пятеро детей погибли. Ещё девять несовершеннолетних и четверо взрослых получили телесные повреждения. Всех пострадавших доставили в больницу Грачёвского района.

В ГИБДД предполагают, что виновником аварии является водитель легкового автомобиля, допустивший грубое нарушение ПДД.