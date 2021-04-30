В Сеть попало видео с места смертельного ДТП в Ставропольском крае

https://static.news.ru/photo/1720c75e-a9d4-11eb-b4c3-96000091f725_660.jpg Фото: ГИБДД России/ТАСС

Главк МВД по Ставропольскому краю опубликовал в Instagram видео с места ДТП, в результате которого погибли пятеро детей. Начальник краевого управления ГИБДД полковник полиции Алексей Сафонов рассказал, что именно привело к аварии.

По его словам, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2109 грубо нарушил правила дорожного движения и в ходе обгона допустил касательное столкновение с грузовым автомобилем DAF. Грузовик во время торможения в креновой форме столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в котором ехали 14 детей и трое взрослых.

В результате аварии погибли пятеро детей. Ещё девять несовершеннолетних и четверо взрослых получили телесные повреждения.

Полковник добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают эксперты, сотрудники ГИБДД, полиции и МЧС.

ДТП произошло на 535-м километре трассы Р-216 Астрахань — Ставрополь. Первоначально сообщалось, что жертвами аварии стали шестеро детей. Однако позднее стало известно, что одного ребёнка медикам удалось реанимировать.

По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 5 ст. 264 и ч. 3 ст. 238 УК РФ).