https://static.news.ru/photo/9b2f608c-c7cc-11e9-ae28-fa163e074e61_660.jpg Фото: pokraslampas/vk.com

Поездка уличного художника Арсения Пыженкова, известного как Покрас Лампас, в Екатеринбург с целью восстановления арт-объекта «Супрематический крест» была отложена из-за протеста местных жителей.

Художник должен был приехать в город 26 августа. Однако накануне верующие активисты устроили акцию против реконструкции. Организаторы фестиваля Stenograffia, в рамках которого создавался арт-объект, решили провести переговоры с горожанами, рассказала ТАСС координатор мероприятия Анна Клец.

Работа Лампаса располагается на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш. Через несколько дней после её создания начались дорожные работы, в ходе которых часть арт-объекта была залита гудроном.

Как ранее писал News.ru, директор Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в XX веке Оксана Иванова заявила, что работа Лампаса смущает верующих и призвала убрать граффити. По её словам, недовольство людей вызывает то, что крест изображён на земле и по нему ходят.