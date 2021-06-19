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Подвижной состав метро Москвы обновят на 80% к 2024 году

12:17, 19 июня 2021
Максим Ликсутов Максим Ликсутов Фото: City News Moskva/Global Look Press

Доля новых поездов в метро Москвы достигла двух третей, к 2024-му показатель увеличат до 80%, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводит официальный сайт подземки. На данный момент, новейшие составы «Москва-2020» полностью заменили старые вагоны на Кольцевой линии.

Продолжаются модернизация и Калужско-Рижской ветки. Поставки современных поездов планируется завершить к 2023-му.

В условиях роста заболеваемости [COVID-19] в столице обновление подвижного состава особенно важно: новые поезда имеют встроенную систему автоматического обеззараживания воздуха и очищают его прямо в поездке. Сейчас уже две трети подвижного состава метро относятся к поездам новых поколений, а до конца 2023 года обновление достигнет 80%, — отметил Ликсутов.

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