Подвижной состав метро Москвы обновят на 80% к 2024 году

Доля новых поездов в метро Москвы достигла двух третей, к 2024-му показатель увеличат до 80%, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводит официальный сайт подземки. На данный момент, новейшие составы «Москва-2020» полностью заменили старые вагоны на Кольцевой линии.
Продолжаются модернизация и Калужско-Рижской ветки. Поставки современных поездов
В условиях роста заболеваемости [COVID-19] в столице обновление подвижного состава особенно важно: новые поезда имеют встроенную систему автоматического обеззараживания воздуха и очищают его прямо в поездке. Сейчас уже две трети подвижного состава метро относятся к поездам новых поколений, а до конца 2023 года обновление достигнет 80%, — отметил Ликсутов.