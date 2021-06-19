Подвижной состав метро Москвы обновят на 80% к 2024 году

Фото: City News Moskva/Global Look Press

Дмитрий Новиков NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Медленная вакцинация от COVID-19 в России объясняется «дикими вбросами» про вред прививок, отсюда и негативное отношение людей к препарату, заявила в беседе с NEWS.ru директор Института экономики здравоохранения ВШЭ кандидат биологических наук Лариса Попович. Эксперт также призвала журналистов перестать «писать гадости» о вакцине.

Писать адекватную информацию о механизме действия вакцины на поддержание иммунитета. Во многом негативное отношение сформировано дикими вбросами про вред вакцин. Люди берут информацию в основном сейчас из Интернета и СМИ...