https://static.news.ru/photo/5023154c-20ba-11ea-aa7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чиновнице из департамента мэрии Красноярска Ирине Тюриной продлили арест. Женщина подозревается во взятке на сумму в 450 тысяч рублей.

Как сообщили «МК в Красноярске» в краевом Следственном комитете, Тюрина останется под стражей до 4 февраля.

Ирина Тюрина занимала пост замглавы департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Красноярска. По данным следствия, она вместе с двумя сообщниками помогала бизнесменам в аренде помещений по заниженной цене в обмен на деньги.

Другой фигурантке дела, 28-летней экс-помощнице депутата, продлили домашний арест до 7 февраля. Третий подозреваемый, 49-летний директор фирмы-оценщика, отправлен под домашний арест.

Ранее сотрудники правоохранительных органов изъяли более 4 млн рублей в автомобиле бывшего первого заместителя главы администрации подмосковного Щёлково Натальи Тамбовой, задержанной при попытке скрыться из России, писал NEWS.ru.