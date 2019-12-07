https://static.news.ru/photo/07c11d9e-1917-11ea-9f24-fa163e074e61_660.jpg Наталья Тамбова Фото: shhyolkovo.ru

Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 4 млн рублей в автомобиле бывшего первого заместителя главы администрации подмосковного Щёлково Натальи Тамбовой, задержанной при попытке скрыться из России.

Правоохранители обнаружили и изъяли в ходе обыска в автомобиле, на котором она с родственницей пыталась скрыться от следствия на территории Белоруссии, денежные средства в размере более 4 млн рублей, — сообщил ТАСС источник.

Как писал News.ru, Тамбова была задержана на белорусской границе при попытке покинуть Россию. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Бывшая чиновница признала себя виновной в хищении бюджетных средств на сумму в 2,3 млн рублей. Под стражей она проведёт два месяца — до 7 февраля.

Ранее суд арестовал бывшего начальника Тамбовой — экс-главу Щёлковского района Алексея Валова. Ему вменяется получение от подчинённой взятки в виде имущественных прав на автомобиль стоимостью в 6 млн рублей. Виновным он себя не признаёт.