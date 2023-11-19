Подорожало любимое праздничное лакомство россиян SHOT: в России на 20% подорожали торты

В России на 20% подорожали торты, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник в кондитерском производстве. Это связано с ростом цен на ингредиенты, из которых изготавливаются эти десерты: молоко, сливочное масло и сливки 33% жирности.

Канал отмечает, что ингредиенты на торты стали дороже на 10-15%. Также повысились траты на логистические услуги. По словам кондитеров, замена компонентов торта на более дешевые негативно скажется на его качестве и вкусе и в целом не повлияет снижение стоимости лакомства.

Ранее сообщалось, что в России на 20% подорожали детские подарки на Новый год. Это произошло из-за роста цен на шоколад на мировом рынке. При этом сладкие наборы по прошлогоднему ценнику завезли в розничные магазины в конце октября. Сейчас стоимость на детские подарки увеличивается, о чем уже объявила компания «Объединенные кондитеры», которая владеет брендами «Аленка», «Красный октябрь», «РотФронт».

Финансовый эксперт Ольга Лебединская сообщила, что к причинам подорожания можно отнести повышение стоимости сырья и логистических задержек, рост ставок по кредитам и курс валют. В прошлом году новогодний подарок под елку обходился родителям в 1300 рублей за упаковку на 800 граммов. Теперь россиянам придется потратить около 1600 рублей за такой же объем конфет.