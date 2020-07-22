Подмосковные врачи спасли новорождённую весом 480 граммов

https://static.news.ru/photo/c05d34ec-cbe0-11ea-b8d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории подмосковной Коломны врачи спали жизнь недоношенной новорождённой девочки с экстремально низким весом — 480 граммов. Об этом 22 июля сообщили представители регионального Минздрава.

Как подчеркнули в ведомстве, у матери спасённого ребёнка самопроизвольные роды начались на 25-й неделе беременности. Из-за недоношенности и внутриутробной инфекции состояние девочки было крайне тяжёлым. Она находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких более месяца. Еду малышка получала через зонд.

Благодаря усилиям врачей вес новорождённой достиг 1720 граммов. Она продолжает лечение и находится под наблюдением специалистов, передаёт телеканал «Москва 24».

Как ранее писал NEWS.ru, в подмосковном Ступино годовалый ребёнок отравился средством для чистки кухонных плит, содержащим щёлочь. Его спасли.