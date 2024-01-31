Подмосковье обещает учителям допвыплаты: за что, сколько они будут получать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Подмосковье с февраля введут компенсацию аренды жилья для педагогов. Соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы. Теперь учителя смогут претендовать на ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей. Как выяснил NEWS.ru, аналогичная мера обсуждается и на федеральном уровне. Получится ли у Московской области привлечь педагогические кадры из других субъектов и смогут ли остальные регионы последовать этому примеру — в материале NEWS.ru.

Кому из учителей полагается компенсация аренды жилья

С 1 февраля учителя в Московской области смогут претендовать на компенсацию аренды жилья в размере 20 тысяч рублей.

Как заявила первый замминистра образования региона Елена Михайлова, соответствующий закон будет действовать с 1 февраля 2024 года на протяжении пяти лет. По словам чиновницы, учителя государственных и муниципальных школ по семи основным предметам (математика, русский язык, литература, начальные классы, физика, информатика, биология и химия), а также педагоги, у которых нет собственного жилья, будут получать 20 тысяч рублей за счет средств регионального бюджета. Это мера потребует выделения из казны Московской области 2 млрд рублей в 2024 году.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов во время обсуждения закона напомнил, что аналогичная мера действует в регионе для медицинских работников.

Для получения выплаты стаж не требуется. Оформить компенсацию могут и те педагоги, кто только что устроился на работу в подмосковную школу. Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оттянет ли Подмосковье педагогические кадры из других регионов

Москва и Подмосковье и без этой новации «высасывают» педагогические кадры из других субъектов РФ. Об этом NEWS.ru рассказала общественный уполномоченный по вопросам детского национального контента Наталья Локтева. По ее словам, выпускники профильных вузов из соседних с Подмосковьем регионов, как правило, пытаются уехать их родных мест.

«Многие находят работу в Москве и области. Условия и зарплаты тут в несколько раз лучше, чем в остальных субъектах. Это — данность. Каждый регион борется за благополучие своего населения так, как может. У Москвы и Подмосковья возможности выше. Другим регионам остается лишь тянуться в сторону эффективных практик, изобретать что-то своё», — пояснила Локтева.

Вместе с тем она полагает, что инициатива подмосковных властей — это в первую очередь борьба со столицей за уже сформированный «педагогический трафик», нежели формирование нового потока. По словам собеседницы NEWS.ru, это узкорегиональная программа, причем не для ближнего Подмосковья, где аренда жилья дороже 20 тысяч рублей.

«Скорее это попытка плавно распределить прибывшие учительские кадры по всей Московской области, а не только вблизи МКАД», — предположила Локтева.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в разговоре с NEWS.ru указал на то, что регионы сегодня нуждаются в полном комплекте учителей-предметников для развития тех или иных районов, поэтому начинается гонка за педагогами.

«Считаю эти меры властей Подмосковья ответом на те вызовы, которые возникают перед ними в связи с переходом местных педагогов на работу в Москву, где сильно ощущается разница в зарплате», — сказал парламентарий.

По словам Чернышова, в столице многое делается, чтобы привлечь учителей из соседних регионов: за счет мер поддержки Московская область стремится сохранить кадровый потенциал.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смогут ли другие регионы оплачивать жилье учителям

Член комитета Совета Федерации по образованию и науке Айрат Гибатдинов заявил NEWS.ru, что программа поддержки, принятая в Подмосковье, может послужить хорошим примером для других субъектов РФ.

«Отток кадров из регионов есть — эту проблему мы знаем. При этом понимаем, что всегда молодежь стремилась переехать ближе к столице. Города Подмосковья и ближайших к Москве областей точно также страдают от того, что молодые специалисты предпочитают работать в столице, а не в своих родных городах», — признал сенатор.

В других субъектах уже отреагировали на подмосковную инициативу. Член комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного совета депутатов Руслан Перелыгин назвал такую меру поддержки «очень хорошей и нужной», но с оговорками.

«Она поможет привлечь специалистов в подмосковные школы. Но вместе с тем это станет проблемой для Орловской области, которая и без того испытывает острый дефицит кадров. Для нашего региона доплата 20 тысяч рублей смогла бы если не привлечь, то хотя бы удержать имеющихся специалистов. Но, к сожалению, областной бюджет таких расходов не выдержит. Поэтому Орловщина может лишиться последних специалистов, что станет настоящей катастрофой», — констатировал Перелыгин.

Данные меры поддержки педагогов в Подмосковье могут оказаться критичными для Тульской области, заявил NEWS.ru руководитель фракции «Справедливая Россия» в региональном заксобрании Сергей Гребенщиков.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Зарплаты учителей в Подмосковье и Москве значительно отличаются от тульских. И проблема оттока кадров является для нас очень острой уже много лет. Если для кого-то отсутствие жилья или слишком большая стоимость его аренды была сдерживающим фактором, то сейчас дополнительные денежные выплаты будут стимулировать педагогов переезжать за большими зарплатами», — прогнозирует Гребенщиков.

По его словам, в Тульской области стимулом для прихода молодых кадров в сферу образования во многом является федеральная программа «Земский учитель», которая стартовала в 2020 году. Её цель — привлечение новых педагогов в сельскую местность.

По условиям программы, учителя, переехавшие работать в поселки или города с населением до 50 тысяч человек, получают единовременную компенсационную выплату — 1 млн рублей. Если населенный пункт находится на территории Дальневосточного федерального округа, то компенсация составляет 2 млн рублей.

«Но „подъемные“ для начинающих учителей не такие уж большие, их легко можно получить в других регионах, не говоря уже о столице. Так что конкурентоспособность здесь, увы, почти нулевая. Получается, что каждому региону необходимо самостоятельно решать вопрос привлечения кадров в образование и медицину. У Москвы и Подмосковья есть для этого большие бюджетные возможности, а у большинства регионов таких ресурсов попросту нет», — признал Сергей Гребенщиков.

В результате, продолжает он, возникает нечестная конкуренция и «высасывание» кадров из регионов, бюджеты которых весьма ограничены.

«Не секрет, что размеры бюджетов субъектов РФ сильно разнятся. Например, Хакасия рискует потерять своих учителей, если подобная надбавка появится в Красноярском крае», — пояснил NEWS.ru вице-спикер Верховного Совета Хакасии, руководитель фракции ЛДПР Михаил Молчанов.

По его мнению, чтобы избежать дисбаланса, необходимо вводить подобную доплату на федеральном уровне.

Депутат Заксобрания Свердловской области Александр Каптюг заявил NEWS.ru, что такие меры подошли бы и Уральскому региону, где, по его словам, остро стоит вопрос с укомплектованием образовательных учреждений. Однако возможность реального воплощения этой идеи он оценивать не стал.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Могут ли на федеральном уровне принять такую меру

Региональные депутаты сходятся во мнении, что подобная мера поддержки действительно поможет решить проблему нехватки педагогических кадров в отдельном взятом регионе. Однако вполне вероятно, что большая часть привлеченных преподавателей будет переезжать на заработки в другой регион из своего субъекта, где подобные доплаты не предусмотрены.

Сенатор Айрат Гибатдинов в разговоре с NEWS.ru сообщил, что вопрос федеральных выплат, компенсирующих аренду жилья педагогам, уже активно обсуждается.

«Однако для реализации подобной меры необходимо дополнительное финансирование из федерального бюджета. В стране уже действуют программы в помощь специалистам, работающим в сельских местностях, но этого не всегда достаточно», — констатировал Гибатдинов.

Первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил о необходимости законодательно закрепить компенсацию коммунальных расходов учителям, проживающим в сельской местности.

«Что касается городских педагогов, то думается, что вместо таких компенсационных выплат лучше поднимать им зарплату», — пояснил в беседе с NEWS.ru Смолин.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сколько получают учителя в России

Согласно официальным данным Росстата, средняя зарплата учителя в 2023 году по России оставляет 45 787 рублей, ее размер напрямую зависит от региона, где осуществляется трудовая деятельность. Самые высокие заработные платы (выше 100 тысяч рублей) получают учителя, работающие в Москве, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а самые низкие — в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, где зарплата учителя не превышает 30 тысяч рублей. В других регионах зарплата учителей в среднем держится в пределах 40 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что только в 12 субъектах РФ оклад школьных педагогов превышает действующий минимальный размер оплаты труда (МРОТ), при этом лишь в трех регионах они превышают минимум, который устанавливается в 2024 году. Такие данные озвучили в межрегиональном профсоюзе «Учитель» по итогам исследования уровня зарплат работников общего образования в России. В ходе мониторинга окладов педагогов выяснилось, что базовые ставки педагогов превышают нынешний МРОТ в размере 13 тысяч 890 рублей лишь в 12 субъектах.

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