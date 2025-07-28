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28 июля 2025 в 15:48

Поддубный объяснил, как бои за Димитров отразятся на ходе СВО

Военкор Поддубный: бои за Димитров могут сломать волю ВСУ к сопротивлению

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Начавшиеся бои за Димитров (ДНР) могут сломать волю Вооруженных сил Украины к организованному сопротивлению, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, российские силы давят на ВСУ с востока и юга, также ВС РФ формируют вокруг Красноармейска и Димитрова «клещи», перерезая украинским войскам основные логистические цепочки и вклиниваясь в оборонительные порядки уже в черте населенных пунктов.

Большая часть трассы Красноармейск-Константиновка находится под физическим контролем ВС РФ, участки дорог, ведущих на Доброполье и днепропетровский Павлоград — под огневым. Комплексная работа ВКС, ударных БПЛА и артиллерии очень эффективно действует на противника: получив проблемы с подвозом боекомплекта и ротацией, он будет постепенно терять волю к организованному сопротивлению, — написал он.

Ранее член Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что российские военные выбили украинские формирования из села Грушевского, расположенного на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью. По данным Минобороны РФ, Грушевское соседствует с населенными пунктами, которые уже находятся под контролем ВС РФ.

Евгений Поддубный
ВСУ
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сопротивление
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