Эксперт по этикету назвал подарки, которые нельзя дарить на Новый год

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Выбирая подарок на Новый год, следует отказаться от покупки таких банальных вещей, как банные принадлежности, а также дешёвые сладости и канцелярские товары. Ведь у получателя скорее всего возникнет чувство, что вы не учитывали его интересы при подготовке сюрприза и купили презент между делом. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

На Новый год также не стоит дарить парфюм — это считается дурным тоном. Всё дело в том, что угадать предпочтение адресата в этом вопросе практически невозможно, поясняет специалист. Однако подарок в виде парфюма всё-таки допускается — в случае, если получатель ненароком рассказал о том, какие именно духи он хочет.

По правилам этикета, дарить на Новый год также запрещено подарочные сертификаты. Однако здесь нужно учитывать индивидуальные особенности каждого человека, потому что многие россияне всё же такому сюрпризу радуются, поясняет Холгова.

Выбирая подарок, с большой осторожностью следует отнестись к изделиям ручной работы. Всё дело в том, что некоторые люди, которые занимаются хендмейдом, выпечкой или рисованием, слишком переоценивают свои способности и в итоге портят друзьям и близким новогодний сюрприз. Мало того, что адресат не получит радости от такого подарка, так ещё и будет вынужден дать ему высокую оценку. Хендмейд на праздники можно дарить только в том случае, если он претендует на произведение искусства, отмечает Холгова.

Также стоит отметить, что по правилам этикета, одежду и, в частности, галстуки, можно дарить только очень близким людям. Речь идёт о тех, кого мы подпускаем к себе на расстояние ближе 35 сантиметров, а значит и позволяем обнимать. По этикету, вещи, которые прикасаются к телу, могут быть преподнесены только теми, кому человек разрешает себя трогать. Однако исключением являются ювелирные украшения, так как это статусный подарок, — заявила Холгова.

Если вы готовите новогодний сюрприз человеку, которого вы не слишком хорошо знаете, — к примеру, коллеге, — можно воспользоваться списком безошибочных подарков. В него входят красиво упакованные сладости (лучше ручной работы). Однако такой презент не подойдёт людям, которые сидят на диете, отмечает специалист по этикету. Далее в списке — дорогие и качественные канцелярские товары, столовое серебро, фарфор, книги, предметы живописи и хорошее шампанское. Последний подарок сравни ювелирному украшению — получатель обязательно ему обрадуется. По правилам этикета такой сюрприз уместен, даже если вы не знали, что человек не пьёт алкоголь, поясняет Холгова. При этом другой вид спиртного напитка дарить можно только в том случае, если адресат его коллекционирует.

Как ранее рассказывал NEWS.ru, среди самых популярных подарков, которые россияне планируют дарить в этом году, оказались сувениры — 35%, парфюмерия или деньги — по 18%, техника и косметика — по 14%. Кроме того, 8% опрошенных планируют дарить ювелирные изделия, 6% — книги, 3% — туристические поездки.