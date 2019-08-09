https://static.news.ru/photo/172aaf5c-baad-11e9-ac7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Компания «ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» требуют возмещения имущественного вреда, которое было нанесено предприятиям во время протестных акций в Москве 27 июля.

Общая сумма первых исковых требований составила более 12,5 млн руб. Общий ущерб, понесённый коммерческими и некоммерческими учреждениями по результатам несанкционированных акций, ориентировочно составил более 100 млн руб., — говорится в сообщении.

Иски поданы к лицам, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

27 июля в центре столицы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Большинству из них отказали в регистрации на предстоящие выборы. Причина — большое количество недействительных подписей, собранных в поддержку кандидатов.

Как ранее писал News.ru, журналистке Reuters Марии Цветковой, которую задержали на несанкционированном митинге 27 июля, вручили повестку в военкомат.