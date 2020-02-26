https://static.news.ru/photo/da850ef4-58d0-11ea-8cf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: oldlunetbaltkosa/vk.com

Собственник приступил к разборке немецких ангаров, построенных в 1930-х годах в Балтийске Калининградской области. Первый аэродром начали сносить 26 февраля.

По словам директора музейного комплекса Балтийской косы «Старый люнет» Валерии Надымовой, вероятно, в результате будут уничтожены все шесть построек.

Стальные фермы крыши и сводов режут на металл, кирпичные стены сносят, — передаёт её слова «Интерфакс».

Она отметила, что местная Служба охраны объектов культурного наследия не стала присваивать ангарам статус объекта культурного наследия, несмотря на предложения общественников. Эти объекты привлекают туристов: в год к ним приезжают около 100 тысяч человек.

Мне, как музейщику, горько, что эти ангары уничтожаются, а вместе с ними и наша история, — добавила она.

Как писал NEWS.ru, руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отреагировал на вандалистскую акцию националистов в Харькове со сносом бюста маршала Победы Георгия Жукова. Политик с сожалением констатировал, что разгул националистической истерии на его родной Украине не знает предела.