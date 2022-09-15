Почти половина российских школьников-патриотов готовы эмигрировать РАО: 46% российских школьников-патриотов готовы эмигрировать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

46% российских школьников, назвавших себя патриотами, заявили о готовности уехать из России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование, проведенное Российской академией образования (РАО). Отмечается, что уровень патриотизма среди молодежи снижается со взрослением.

По данным исследования, в 2022 году среди учеников средних и старших классов 68% назвали себя патриотами России, что на 11% выше, чем в 2021 году. Больше всего патриотов оказалось среди тинейджеров 14–15 лет (70%), однако в возрастной группе 19-летних доля молодых людей с патриотическими взглядами падает до 64%.

Исследователи заметили, что самые низкие показатели патриотизма среди молодежи зафиксированы в российских колледжах и техникумах, а также в школах-интернатах, где патриотами себя назвали 65% и 66% учеников соответственно.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса, из которого следует, что 69% россиян поддерживают предложение начинать учебную неделю в школах с поднятия флага России и исполнения гимна на торжественной линейке. Не поддерживают инициативу 13% россиян, еще 15% относятся к ней безразлично, при этом 30% узнали о нововведении впервые в ходе опроса.

Генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения ВЦИОМ Константин Абрамов 8 сентября сообщил, что более 90% россиян считают себя патриотами. Он добавил, что на фоне военной операции на Украине в стране произошла консолидация общества.