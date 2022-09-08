Стало известно, сколько россиян считают себя патриотами ВЦИОМ: 92% россиян считают себя патриотами

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Более 90% россиян считают себя патриотами, сообщил на Восточном экономическом форуме генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения ВЦИОМ Константин Абрамов. По его словам, которые приводят «Известия», на фоне спецоперации по защите Донбасса в стране произошла консолидация общества.

Патриотами себя сегодня называют 92% россиян. И поверьте, за последнее время, за последний год, процент таких людей вырос существенно, даже среди молодых людей, — рассказал Абрамов.

Ранее во ВЦИОМ заявили, что общественная поддержка военной операции на Украине стабильно высока и составляет 70–73% начиная с марта. В августе решение провести операцию скорее поддержали 70% опрошенных россиян, скорее не поддержали — 18%, еще 12% затруднились с ответом.

Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров заявил, что отношение граждан России к специальной военной операции (СВО) на Украине устоялось уже в марте и с тех пор кардинально не менялось. По его словам, многие из тех, кто был против спецоперации или затруднялись ответить, со временем перешли на позицию поддержки, а для серьезных изменений в данной статистике явно нужно «какое-то событие», которое было бы сопоставимо по масштабу с событиями весны.