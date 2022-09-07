Россияне рассказали, как относятся к поднятию флага и гимну России в школах ВЦИОМ: поднятие флага и исполнение гимна в школах поддерживают 69% россиян

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

69% россиян поддерживают предложение начинать учебную неделю в школах с поднятия флага России и исполнения гимна на торжественной линейке, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения. Не поддерживают данную инициативу 13% россиян, еще 15% относятся к ней безразлично, при этом 30% узнали о нововведении впервые в ходе опроса.

Причиной положительного отношения россиян к нововведениям называют воспитание патриотизма (43% поддержавших нововведение) и сохранение исторической памяти (17%). Еще 14% ответили, что им «нравится» это предложение. В свою очередь, его противники заявляют, что мероприятие будет пустой тратой времени, или вообще не аргументируют отрицательное отношение к нему.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 31 августа по заказу Экспертного института социальных исследований. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее Министерство просвещения России утвердило для школ стандарт по поднятию государственного флага и исполнению гимна. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, исполнение государственного гимна планируют запускать каждую новую учебную неделю начиная с 1 сентября. В этот момент на школьных площадках будет подниматься государственный флаг РФ. Кравцов назвал такую практику очень важным элементом в патриотическом воспитании школьников.