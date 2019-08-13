https://static.news.ru/photo/180f018e-be59-11e9-8232-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жители России рассказали, как бы они проголосовали, если парламентские выборы прошли бы в ближайшее воскресенье.

По данным «Левада-Центра», 44% граждан предпочли бы партию власти, 17% — КПРФ, а 16% — либерал-демократов.

За «Справедливую Россию» и «Коммунистов России» готовы отдать голоса по 4% опрошенных. Следом идёт «Яблоко» с результатом в 2%. По 1% голосов досталось партии «ПАРНАС», «Зелёным» и «Родине».

Также в ходе исследования выяснилось, что 24% россиян не пошли бы голосовать в случае проведения выборов в ближайшее воскресенье, 11% не знает, кого выбрать, а 3% респондентов затруднились ответить на вопрос, посетили ли бы они избирательные участки, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что партия «Единая Россия» выдвинула на предстоящие сентябрьские выборы более 39 тысяч кандидатов. Более 20% кандидатов являются молодыми.