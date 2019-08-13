Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жители России рассказали, как бы они проголосовали, если парламентские выборы прошли бы в ближайшее воскресенье.

По данным «Левада-Центра», 44% граждан предпочли бы партию власти, 17% — КПРФ, а 16% — либерал-демократов.

За «Справедливую Россию» и «Коммунистов России» готовы отдать голоса по 4% опрошенных. Следом идёт «Яблоко» с результатом в 2%. По 1% голосов досталось партии «ПАРНАС», «Зелёным» и «Родине».

Также в ходе исследования выяснилось, что 24% россиян не пошли бы голосовать в случае проведения выборов в ближайшее воскресенье, 11% не знает, кого выбрать, а 3% респондентов затруднились ответить на вопрос, посетили ли бы они избирательные участки, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что партия «Единая Россия» выдвинула на предстоящие сентябрьские выборы более 39 тысяч кандидатов. Более 20% кандидатов являются молодыми.

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