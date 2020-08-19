Почти 50% россиян готовы нести ответственность ради большой зарплаты

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Сотрудники Роструда провели опрос, в результате которого выяснилось, что 48% россиян готовы брать на себя ответственность и очень много работать с условием, что за это они будут получать большую зарплату.

При этом 36% респондентов предпочитают другой вариант. Для них гораздо лучше заниматься спокойной работой со средним доходом и невысоким уровнем личной ответственности. Кроме того, 7% опрошенных согласны получать мало денег. Но для этого они должны знать, что их уровень ответственности минимален.

Также россияне рассказали, что именно они хотели бы изменить в работе. Систему премирования подкорректировали бы 40% опрошенных. Каждый третий респондент хотел бы, чтобы место работы находилось ближе к дому. График работы поменяли бы 20%, а 10% предпочли бы работать на «удалёнке».

Отмечается, что 64% россияне не хотят оставаться без работы. Даже при отсутствии проблем с деньгами и необходимости посещать офис они всё равно продолжали бы работать для удовольствия. Остальные же 36% сообщили, что в таком случае займутся домашними делами, сообщается на сайте Роструда «Работа в России». Участие в опросе приняли более девяти тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты сервиса «Работа.ру» провели опрос, в результате которого выяснилось, какие качества работающие россияне более других ценят в своих начальниках. Примерно треть респондентов (33%) заявили, что главное в руководителе — это его профессионализм.