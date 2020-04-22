Почти 18 тысяч москвичей стали безработными

https://static.news.ru/photo/9bc1d194-848f-11ea-a166-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперативный штаб по коронавирусу Москвы сообщил об упрощённой схеме признания безработным. 17,9 тысяч горожан получили этот статус с 30 марта.

Более 14 тысяч из них получают пособие в настоящий момент, передаёт ТАСС.

При этом вся служба занятости столицы работает в дистанционном формате.

Как писал NEWS.ru, председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощённом порядке регистрации безработных на бирже труда, который будет действовать до конца 2020 года.

Ранее глава государства Владимир Путин объявил, что федеральное пособие по безработице в размере 12 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощённом порядке по заявлению граждан, потерявших работу, вне зависимости от прежних доходов.