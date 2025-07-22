Почему в день Панкратия кричать нельзя: приметы на 22 июля

День Панкратия и Кирилла 22 июля вобрал вековую мудрость славянских традиций. Считалось, что приметы этого дня помогают предсказать погоду, урожай и даже семейное благополучие. Особое внимание уделялось знакам природы и поведению животных.
Приметы на погоду 22 июля
- Утренняя роса без тумана предвещала дождь к полудню. Если же туман стелился по земле — ждали безветренной погоды.
- Радуга вечером сулила затяжные дожди, а днем — ясную неделю.
- Тусклая луна говорила о дождях до конца месяца.
Звери и птицы — предсказатели погоды в Панкратьев день
- Громкое кваканье лягушек на берегу обещало солнечный день. Молчание или крики из воды — к похолоданию и ливням.
- Рыба выпрыгивает из реки — верный признак скорого дождя.
- Журавли низко летят — к холодам, а воробьиное щебетание — к ясной погоде.
- Насекомые прячутся — предупреждение о ненастье.
Приметы на 22 июля — что можно и нельзя делать в Панкратьев день
Чего категорически нельзя делать 22 июля
- Ссориться и сквернословить — согласно поверьям, конфликты в этот день могли навлечь болезни и неудачи на год вперед.
- Отказывать в помощи: считалось, что отвергнувший просьбу сам останется в беде без поддержки.
- Начинать новые дела: проекты, стартовавшие 22 июля, считались обреченными на провал.
- Кричать в доме: громкие звуки «привлекали нечистую силу».
Что нужно сделать обязательно в день Панкратия и Кирилла
- Сорвать первый огурец и тайно закопать его в огороде — «на урожай будущего года».
- Собирать чернику. Если ягод много — зима будет морозной, но это и к добру: черника 22 июля считалась целебной. Из нее пекли пироги или варили варенье.
- Умыться утренней росой: девушки делали это для красоты, а в некоторых регионах собирали росу в серебряную посуду.
- Помочь нуждающимся: подать милостыню или поддержать соседа — к благополучию в доме.
Практический совет: испеките пирог с черникой — по поверьям, он укрепит здоровье и принесет мир в семью.
Народные приметы 22 июля — это не суеверия, а наблюдения поколений, помогавшие предвидеть капризы природы и жить в ладу с ее ритмами.
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