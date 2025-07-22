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22 июля 2025 в 00:30

Почему в день Панкратия кричать нельзя: приметы на 22 июля

Почему в день Панкратия кричать нельзя: приметы на 22 июля Почему в день Панкратия кричать нельзя: приметы на 22 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

День Панкратия и Кирилла 22 июля вобрал вековую мудрость славянских традиций. Считалось, что приметы этого дня помогают предсказать погоду, урожай и даже семейное благополучие. Особое внимание уделялось знакам природы и поведению животных.

Приметы на погоду 22 июля

  • Утренняя роса без тумана предвещала дождь к полудню. Если же туман стелился по земле — ждали безветренной погоды.
  • Радуга вечером сулила затяжные дожди, а днем — ясную неделю.
  • Тусклая луна говорила о дождях до конца месяца.

Звери и птицы — предсказатели погоды в Панкратьев день

  • Громкое кваканье лягушек на берегу обещало солнечный день. Молчание или крики из воды — к похолоданию и ливням.
  • Рыба выпрыгивает из реки — верный признак скорого дождя.
  • Журавли низко летят — к холодам, а воробьиное щебетание — к ясной погоде.
  • Насекомые прячутся — предупреждение о ненастье.

Приметы на 22 июля — что можно и нельзя делать в Панкратьев день Приметы на 22 июля — что можно и нельзя делать в Панкратьев день Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чего категорически нельзя делать 22 июля

  • Ссориться и сквернословить — согласно поверьям, конфликты в этот день могли навлечь болезни и неудачи на год вперед.
  • Отказывать в помощи: считалось, что отвергнувший просьбу сам останется в беде без поддержки.
  • Начинать новые дела: проекты, стартовавшие 22 июля, считались обреченными на провал.
  • Кричать в доме: громкие звуки «привлекали нечистую силу».

Что нужно сделать обязательно в день Панкратия и Кирилла

  • Сорвать первый огурец и тайно закопать его в огороде — «на урожай будущего года».
  • Собирать чернику. Если ягод много — зима будет морозной, но это и к добру: черника 22 июля считалась целебной. Из нее пекли пироги или варили варенье.
  • Умыться утренней росой: девушки делали это для красоты, а в некоторых регионах собирали росу в серебряную посуду.
  • Помочь нуждающимся: подать милостыню или поддержать соседа — к благополучию в доме.

Практический совет: испеките пирог с черникой — по поверьям, он укрепит здоровье и принесет мир в семью.

Народные приметы 22 июля — это не суеверия, а наблюдения поколений, помогавшие предвидеть капризы природы и жить в ладу с ее ритмами.

Ранее мы поделились гороскопом на неделю с 21 по 27 июля 2025 года для всех знаков зодиака.

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Е. Метелева
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