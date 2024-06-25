Побывавший во всех странах мира турист назвал лучшее место для путешествия Турист Бински: Филиппины являются лучшей страной для путешествия

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Турист по имени Дрю Бински из Аризоны, посетивший все страны мира, заявил, что Филиппины являются лучшей страной для путешествия, пишет издание New York Post. Мужчина сказал, что это самая красивая страна в мире, очень безопасная и с дружелюбными людьми.

Бински рассказал, что снимает контент в соцсети и стал опытным путешественником, но он столкнулся с трудностями во время своих путешествий по миру. Мужчина объяснил, что ему было сложно попасть в Венесуэлу из-за своего американского паспорта.

В конечном итоге мне удалось получить визу в посольстве Венесуэлы, но это было сложно из-за санкций и политической напряженности между США и Венесуэлой. Но я смог получить ее в последний момент, — сказал он.

Ранее сообщалось, что продажи туров в Крым снизились на 20%. При этом туроператоры ожидают роста доли отмены уже приобретенных туров, которая пока не превышает 1%.

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