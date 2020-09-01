Победителей «Лучших социальных проектов России» объявят 17 сентября

https://static.news.ru/photo/f7f9dfac-ec67-11ea-94d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: sosprojects/facebook.com

17 сентября состоится форум, на котором объявят победителей ежегодной программы «Лучшие социальные проекты России». Участники мероприятия расскажут о благотворительности, новых волонтёрских программах, социальных сервисах и об эффективных экологических решениях.

Программа "Лучшие социальные проекты России" — это ежегодное событие, направленное на поддержку социальных проектов и создание условий для развития партнёрских отношений в социальной сфере, — отметили организаторы.

В этом году оргкомитет создал номинацию «Неравнодушные. Поддержка и помощь» для тех, кто оказывал помощь больным COVID-19. Остальные номинации не изменились. Их более 20, среди которых волонтёрство, образование, социальный маркетинг, помощь бездомным, поддержка малого и среднего бизнеса и т. д.

Мероприятие пройдёт с соблюдением всех мер предосторожности в связи с пандемией коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Олеся Тетерина рассказала о мерах финансовой господдержки и популяризации малого и среднего бизнеса, а также о проблемах, которые волнуют предпринимателей.