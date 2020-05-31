«Победа» возобновила полёты по России

https://static.news.ru/photo/4f75ba1e-a3eb-11ea-94a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 31 мая самолёты лоукостера «Победа» снова начали летать по маршрутам в РФ. В летнем расписании планируется выполнять рейсы по 83 направлениям. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

«Победа» поэтапно возобновляет программу полётов. Авиакомпания начала выполнять полеты 31 мая и планирует до конца июля полностью восстановить летнее расписание. Всего в летнем расписании 83 направления, из которых почти 60% — региональные и обслуживаются без посадки в Москве. 17 маршрутов летней программы полетов — уникальные, по ним не летает ни одна другая авиакомпания, — приводит сообщение RNS.

Уникальными маршрутами стали рейсы в Москву из Петрозаводска и Чебоксар, в Санкт-Петербург из Астрахани, Нижнекамска, Волгограда, Владикавказа, Кирова, Нальчика, Саратова и Чебоксар, в Анапу из Казани, Перми и Челябинска, в Сочи из Нижнекамска, Кирова, Саратова и Чебоксар.

Появились у лоукостера и новые рейсы. Теперь борта авиакомпании летают из Сочи в Калининград и Мурманск, из Санкт-Петербурга и Москвы в Ставрополь, из Воронежа в Москву и Санкт-Петербург.

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