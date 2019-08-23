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Смывы с посуды и рук повара в детском лагере в городе Иннополис, где одновременно 31 ребёнок жаловался на расстройство желудка, показали в еде, которой питались дети, содерржалась кишечная палочка.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Татарстану. По её данным, причиной заболевания детей послужило загрязнение микробами готовых блюд, которые были на ужин 17 августа. Они были приготовлены оператором...