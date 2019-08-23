Лоукостер «Победа» объяснил обернувшуюся скандалом в соцсетях и административным расследованием ситуацию с пассажиркой рейса в Чебоксары. Её не пустили на самолёт из-за опоздания и нежелания выполнять требования компании по габаритам ручной клади.
[Она] пришла на посадку в 19:18. Посадка закрывается в 19:15. В 19:23, после того, как двери Гейта закрыли, а автобусы с клиентами уехали на удалённую стоянку к самолёту, женщина сообщает, что все-таки согласна выполнить правила авиакомпании. На тот момент без задержки рейса „досадить“ опоздавшего пассажира уже невозможно, — говорится в сообщении пресс-службы лоукостера, которое приводит АГН «Москва».
Перевозчик также подчеркнул, что первоначальные заявления о том, что женщина опаздывает на похороны, позже она сама опровергла. Инцидент произошёл 21 августа в аэропорту Внуково. Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило административное дело из-за случившегося, писал News.ru.