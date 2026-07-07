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07 июля 2026 в 09:12

Плесень на стенах в ванной? Убрал черные пятна навсегда без дорогой химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В углах ванной появились черные пятна плесени, которые разрастались с каждым месяцем. Обычная хлорка смывала верхний слой, но через неделю грибок возвращался снова. Я решил проблему радикально, потратив всего 300 рублей и пару часов.

Купил медный купорос в порошке — он дешевле готовых антисептиков, но работает гораздо эффективнее. Развел 50 граммов в литре горячей воды. Перед обработкой счистил шпателем старую краску и рыхлую штукатурку в пораженных местах. Нанес раствор на проблемные участки широкой кистью в два слоя с перерывом на просушку.

Через сутки поверхность стала белой, плесень исчезла полностью. Затем зашпаклевал углы и покрасил влагостойкой краской. Прошло полгода — грибок не вернулся. Главное — обеспечить вентиляцию, чтобы влага не застаивалась.

Проверено редакцией
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