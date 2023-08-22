Пластический хирург рассказала, чем опасны инъекции ботокса в нос Пластический хирург Гончарова: введение филлера в нос может привести к слепоте

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Пластический хирург Иляна Гончарова рассказала, что инъекции ботокса в нос могут привести к слепоте. В разговоре с NEWS.ru она уточнила, что опасные последствия возникают при нарушении техники введения препаратов и неправильного количества филлера.

Если попасть в крупный сосуд, а эти сосуды идут по бокам от носа к глазнице, то можно вызвать тромбоз этого сосуда, а это может привести к слепоте. Поэтому есть боковые зоны носа, куда филлер вводить нельзя, — объяснила Гончарова.

Как рассказала пластический хирург, при введении инъекций в другие зоны следует проводить аспирационный тест, проверяя — не попала ли игла в сосуд. Если последнее произошел, то филлер в сосуд может привести к ишемии и некрозу тканей.

Есть менее опасные, но неприятные осложнения: если филлера вводится очень много, нос становится крупным, отечным, и это дает неудовлетворительный эстетический результат, — добавила врач.

Вместе с тем она подчеркнула, что в случае с ботоксом результат и осложнения зависят от количества препарата и техники инъекций. Как объяснила Гончарова, при использовании ботулотоксина есть строгие точки его введения: уколы делают в область мышц, расположенные по бокам от носа, в область ноздрей, и основание колумеллы — часть носа между ноздрями.

При правильной технике ботулотоксином можно убрать морщинки, возникающие при сморщивании носа, можно сделать ноздри чуть-чуть уже, а также немного приподнять кончик носа. При нарушении техники или дозировок препарата получить нежелательные эффекты: асимметрию мимических мышц, перезаужение ноздрей, а как следствие — проблемы с носовым дыханием, — рассказала пластический хирург.

Она подчеркнула, что если человек все же решается на подобные процедуры, то самое важное — обращаться к профессионалам.

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