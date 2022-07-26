«Планка несколько иная»: зачем профсоюз передал СБУ данные учителей из РФ Опрошенные NEWS.ru работники школ заявляют, что утечка не повлияет на их решение отправиться в командировку на Украину

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Художник Александр Сажин рисует мурал на стене школы №17 в Донецке

Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил в Генпрокуратуру и ФСБ запросы о передаче профсоюзом «Альянс учителей» за рубеж, в том числе в СБУ, персональных данных российских учителей, решивших поехать в длительные командировки в Донбасс и контролируемые военными РФ районы Украины. Всего речь идёт о персональных данных двух с лишним сотен работников просвещения из более 30 российских субъектов. В профсоюзе этот шаг объяснили тем, что такие учителя, по мнению членов организации, являются «оккупантами», хотя и признали, что в основном педагоги соглашаются на командировки из-за низких зарплат в российской глубинке. Впрочем, многие российские учителя, в том числе те, кто борется за права профессионального сообщества, посчитали, что такая тактика для профсоюза является сомнительной. NEWS.ru узнал подробности этой истории.

«Пока всё добровольно»

В профсоюзе «Альянс учителей» на днях заявили об утечке данных командируемых на Украину работников просвещения РФ. Произошло это, как подчеркнули в организации, «стараниями чиновников». После этого оказавшаяся в публичном доступе информация с персональными данными была передана в СБУ и мировую прессу — одна из первых публикаций об этом появилась в американской Washington Рost.

Как рассказал NEWS.ru руководитель «Альянса учителей» Даниил Кен, 7 июля Министерство образования Дагестана опубликовало на своём сайте ссылку на соответствующие списки. Он случайно увидел и скачал данные, которые были доступны до 12 июля. На сайте ведомства до сих пор размещено объявление, где, в частности, говорится:

Педагоги из российских регионов командируются на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также отдельных территорий Украины для организации там с 1 сентября 2022 года образовательного процесса. Дагестанские педагоги и административно-управленческий персонал школ, желающие принять участие в программе, могут подать заявку.

В этой публикации до сих пор имеется ссылка на уже удалённую форму на сервисе «Яндекс.Диск», судя по всему, изначально созданную для внутреннего пользования, но по ошибке выложенную на сайт дагестанского министерства. Для подачи заявки работникам образования, готовым отправиться в ДНР и ЛНР или Запорожскую и Херсонскую области Украины, предлагалось внести в таблицу свои данные.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Художник Александр Сажин рисует мурал на стене школы №17 в Донецке

Копия таблицы со списками командировочных имеется в распоряжении NEWS.ru. Из этого документа можно узнать, что на контролируемые РФ территории соседней страны изъявили желание ехать 219 работников просвещения из 33 российских субъектов. В их числе учителя школ, методисты, работники детских садов, институтов повышения педагогической квалификации, преподаватели техникумов и колледжей, а также работники спортшкол и других профильных учреждений.

Как следует из утечки, больше всего человек (61) делегирует Дагестан, далее идут Ярославская область (23), Краснодарский край (20), Ростовская область (13), Республика Алтай, Иркутская и Омская области (по 11), Астраханская и Ивановская область (по 8), Адыгея и Калмыкия (по 6), Пензенская область, Пермский край и Татарстан (по 5), Марий Эл и Чечня (по 4), Карелия и Рязанская область (по 3), Удмуртия, Якутия, Забайкальский край, Архангельская, Ивановская, Кировская, Орловская и Смоленская области (по 2), а также Крым, Хакасия, Мурманская, Нижегородская, Псковская, Тверская и Ульяновская области (по одному человеку от субъекта). Однако, как отмечает Даниил Кен, скорее всего, это неполная информация и некий «осколок» данных, а в реальности командируемых на Украину учителей может быть «кратно больше».

Представитель «Альянса учителей» уверен, что в основном на призывы властей ехать в соседнее государство откликаются работники просвещения из депрессивных регионов, где зарплаты школьных учителей оставляют желать лучшего. В данном же случае педагогам по информации обещают зарплату в размере семь-восемь тысяч рублей в сутки.

В распоряжении NEWS.ru имеется копия письма департамента образования и науки Курганской области директорам школ c предложением до 25 июля прислать свои заявки, где озвучиваются похожие цифры. В документе говорится о «продолжении работы Минпросвещения России по формированию списка педагогических работников и административно управленческого персонала, готовых к командированию на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей».





Фото: NEWS.ru

Оплата труда будет производиться в двойном размере с выплатой командировочных в размере 8480 руб. в сути. В соответствии с Постановлениями правительства РФ от 14.05.2022 г. № 877, от 17.06.2022 г. № 1099 предусмотрено возмещение расходов по найму жилого помещения в ДНР, ЛНР, иных территориях до 7210 руб. в сутки. Также при необходимости принимающей стороной будет рассматриваться вопрос о размещении членов семьи командируемого, — сказано в письме.

По словам Даниила Кена, учителя решаются на такие командировки из-за обещания высоких зарплат, безопасности, уверенности в том, что это делается ради «помощи детям из подвалов, которые наконец смогут учиться», а также «чтобы вырваться из безнадёги русской провинции». Очевидно, полагает собеседник NEWS.ru, что эти люди «не будут прямой военной мишенью», но поскольку едут в зону боевых действий, то сильно рискуют. При этом лидер профсоюза уверен, что работать им предстоит с нелояльным российским властям населением.

Это не соответствует никаким этическим или моральным требованиям профессии. Думаю, очень вероятны обманы с зарплатами, никаких гарантий и выплат семье в случае смерти. Мы готовы юридически помогать тем, кого, например, будут принуждать ехать или кто захочет расторгнуть контракт. Но пока всё добровольно, — подчеркнул Даниил Кен.

При этом профсоюз официально объяснил передачу данных этих учителей украинским спецслужбам следующим образом: «Планка допустимым для нас методов работы с ними несколько иная. Плевать на заботу об их персональных данных».

«В другой плоскости»

Пожелавший остаться анонимным школьный учитель истории из Махачкалы, решивший поехать в одну из самопровозглашённых республик Донбасса, рассказал NEWS.ru, что утечка стала возможной из-за неправильной методики сбора информации.

Изначально система, которая предполагалась, я имею в виду онлайн-таблицу, не совсем подходящий вариант. Распространение этой ссылки по всем регионам — это, конечно, очень удобно, но закон о персональных данных в этом случае абсолютно не соблюдается, потому что любой желающий, получивший ссылку, может воспользоваться этими данными. Мне кажется, нужно было проработать другой механизм сбора данных, возможно, через региональные министерства образования, — пояснил собеседник NEWS.ru.

Дагестанский педагог добавил, что утечка персональных данных «очень беспокоит» его, но не повлияет на решение отправиться в командировку, потому что «мотивы, по которым мы согласились и подали заявки, лежат в другой плоскости».

Его коллега, также собравшаяся на Украину, учитель иностранных языков из Астрахани, также пожелавшая остаться неназванной, узнала об утечке данных от корреспондента NEWS.ru и первым делом поинтересовалась, не указаны ли там зарплаты, потому что это «очень интересно».

Мне это (передача сведений украинским властям. — NEWS.ru) не очень приятно, но если я планирую туда поехать, это же всё равно станет известно. Потом, я же не воевать туда еду, а учить. Я не думаю, что моя роль будет такая значительная, чтобы об этом стоило как-то секретничать и всё остальное. Я, собственно, не скрываю то, чем я занимаюсь, и было бы смешно, проработав 30 лет в школе, замышлять что-то, — отметила работница одной из астраханских школ.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Собеседница NEWS.ru добавила, что не знакома с коллегами, которые также изъявили желание поехать в командировки на Украину. Впрочем, продолжает работница просвещения из Нижнего Поволжья, «это решение очень серьёзное» и она «не распространялась на эту тему».

Чем руководствовались коллеги, я не знаю, но про себя могу сказать, что я руководствовалась желанием помочь детям. Если есть возможность, то почему нет? Меня и в Таджикистан звали, и в Узбекистан приглашали работать, — добавила она.

«Как у большевиков»

Эта история вызвала ожидаемую реакцию у российских политиков. Так, депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в ФСБ и Генпрокуратуру с просьбой принять меры в отношении «Альянса учителей», назвав организацию «навальновским псевдопрофсоюзом». По мнению единоросса, передача данных СБУ — это «не что иное, как публичное признание в сотрудничестве с иностранной спецслужбой и в совершении действий, напрямую угрожающих безопасности российских граждан».

Опрошенные NEWS.ru работники школ из разных регионов полагают, что утечка не повлияет на решение тех коллег, кто принял решение отправиться в командировки на Украину. Как считает учитель истории и депутат Думы Звериноголовского района Курганской области Владимир Кочеулов (он известен борьбой за социально-экономические права коллег), «Альянс учителей» поступил «не то что неэтично, а как предатели». Данная организация, по его словам, «пытается внести смуту».

Профсоюз должен защищать трудовые права учителей, это цель данной общественной организации, а то, что они сделали, может считаться государственной изменой. Я думаю, что ФСБ должна ими заняться, данную организацию нужно признавать иноагентом и закрывать. Это организация Алексея Навального, и их цель точно такая же, как у большевиков во время Первой мировой войны, которые хотели войну империалистическую превратить в войну гражданскую, — заявил Кочеулов.

При этом он фактически повторил мысль, высказанную Даниилом Кеном, заявив, что некоторые работники общего и среднего образования едут в соседнюю страну «в первую очередь из-за достойного материального вознаграждения на фоне низких зарплат в России». Некоторым, продолжает Кочеулов, «нечего терять», но есть патриоты, которые «хотят привить любовь к истории, которая изучается в РФ, а не к фашистской и бандеровской, которая на протяжении десятилетий вбивалась в головы детям на Украине».

Также учитель и депутат из Курганской области уверен, что «кадровый голод педагогов, который существует сейчас в Донбассе, будет полностью восполнен за счёт учителей из России».

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Урок в школе

Учитель английского языка из Кировской области Дмитрий Пожидаев, организовавший кампанию за повышение зарплат своему профессиональному сообществу, как и Владимир Кочеулов, скептически отнёсся к передаче «Альянсом учителей» данных СБУ. В беседе с NEWS.ru он заявил, что «не стал бы доверять такому профсоюзу».

Решение стольких учителей кардинально поменять место работы, очевидно, не от лучшей жизни — это и низкие заработные платы при высокой нагрузке, и в целом условия труда. Я не наслышан пока о конкретных случаях, но, зная о том, как относятся к учителям, почти наверняка уверен, что многих отправляли туда в принудительном порядке. Лично с таким не сталкивался, поэтому о массовости пока не могу говорить, — прокомментировал Пожидаев.

Изначально о командировках российских учителей для работы в Донбассе и на других территориях Украины, находящихся под контролем российских военных, стало известно ещё в июне. Правительственная «Российская газета» писала о том, что планы отправить учителей в ДНР и ЛНР имеются в правительствах Ямала, ХМАО и Новосибирской области. В Приморье специалисты регионального Министерства образования, как отмечалось в публикации, побывали на востоке Украины для «оказания методической помощи», а в Бурятии чиновники разослали по школам республики «предложения педагогам, чтобы подготовить списки добровольцев».

В Минпросвещения РФ заявляли о «масштабной непрерывной работе» по поддержке систем образования в ДНР и ЛНР, а также на территориях Украины, где есть «острая необходимость» в этом. Помимо подбора специалистов, ведомство поставляет учебники, а также оказывает «помощь по широкому набору образовательных нужд». Это вызвано тем, что «состояние многих школ» в республиках Донбасса «отчётливо говорит о полном отсутствии какой-либо поддержки в прошлые годы со стороны украинского режима». Для функционирования там систем образования министерство внедряет «обширные программы подготовки и повышения квалификации педагогов», а также помогает внедрять в образовательный процесс «качественные российские стандарты». Между тем, как писала The Guardian, украинских учителей, оставшихся на неподконтрольных Киеву территориях, заставляют работать по образовательным программам РФ под страхом потери работы.