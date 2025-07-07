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07 июля 2025 в 19:34

Писатель Проханов рассказал о своем истинном отношении к Путину

Писатель Проханов заявил, что продолжает разгадывать Владимира Путина

Владимир Путин и Александр Проханов Владимир Путин и Александр Проханов Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Писатель Александр Проханов в интервью NEWS.ru заявил, что президент России Владимир Путин является героем его романов. Он подчеркнул, что продолжает разгадывать главу государства. По словам писателя, его отношение к российскому лидеру было сложным, но, оказавшись рядом с российским лидером, он испытал к нему почтение и уважение.

Оказавшись рядом с ним, я, конечно, испытывал глубочайшее почтение и уважение к президенту. Мое отношение к нему на протяжении всех этих лет было очень сложное, оно описывало этакую дугу, связанную с моим постепенным принятием его. Кажется, мне удалось многое в нем почувствовать. Я продолжаю его разгадывать. Он является героем моих романов, — сказал Проханов.

Писатель добавил, что он не испытывает к Путину религиозного обожания. Он подчеркнул, что и прежде встречался с президентом и видел его в самых разных состояниях.

Ранее Проханов заявил, что противостояние России и Запада будет продолжаться вечно. По его мнению, причина этого кроется в несовместимости русской и американской мечты. Писатель пояснил, что они находятся в постоянном конфликте. Временами он принимает жестокие формы, грозящие ядерным апокалипсисом, иногда становится более спокойным, сказал Проханов.

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