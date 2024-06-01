Пианист Лука Сафронов похудел на 76 килограммов из-за давления отца Под давлением отца Лука Сафронов похудел на 76 килограммов за девять месяцев

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Николай Дроздов, Лука Сафронов и Никас Сафронов

Сын российского художника Никаса Сафронова пианист Лука стал героем шоу «Основано на реальных событиях» и рассказал, как из-за давления отца в юности похудел на 76 килограммов за девять месяцев. Главным мотивом для него стало желание показать родителю свою силу.

Он мне сказал: «Не похудеешь — мы больше не общаемся». Я думал, что это ему нужно для каких-то своих внутренних амбиций. Наверно, потому что он художник и он привык видеть что-то красивое. Я понимал, что он беспокоится за меня, но у меня была ревность, было желание доказать ему, что я могу, и я похудел. Мне хотелось доказать себе, доказать отцу в первую очередь, что я вот такой сильный и это для меня ничто. И вот за девять месяцев я похудел на 76 килограммов. Я весил 158 килограммов и похудел до 74, — признался Лука.

В результате резкой потери веса у молодого человека обвисла кожа. После начались проблемы со здоровьем. И в итоге пианист научился принимать себя и свой вес, не стремясь к цифрам на весах.

Однако несколько лет назад Лука Сафронов застрял в туалете самолета Boeing 737-800, летевшего из Казани в Москву, что очень напугало его. На помощь мужчине пришли другие пассажиры и члены экипажа.