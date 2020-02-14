https://static.news.ru/photo/3020ea6a-4f3d-11ea-8cd7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Есенин Фото: GVP0/Global Look Press

Комитет по образованию Санкт-Петербурга проводит проверку по факту увольнения учителя школы в Курортном районе, который прочитал перед восьмиклассниками стихотворение Сергея Есенина «Исповедь хулигана».

В этом произведении присутствуют бранные слова, и педагог, по предварительным данным, не стал опускать их при чтении. Как сообщает РИА Новости, некоторые ученики сняли происходящее на видео. Администрация школы пока не реагирует на запросы СМИ о комментариях по инциденту.

Есенин написал «Исповедь хулигана» в 1920 году. Отвечая на критику из-за использования бранных слов, поэт заявил, что «втаскивает в политическую речь слова всех оттенков».

Ранее в феврале, как передавал NEWS.ru, следователя из Тюмени уволили за то, что он позволил себе выкрики с использованием криминального жаргона на торжестве по случаю повышения.