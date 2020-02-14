Комитет по образованию Санкт-Петербурга проводит проверку по факту увольнения учителя школы в Курортном районе, который прочитал перед восьмиклассниками стихотворение Сергея Есенина «Исповедь хулигана».
В этом произведении присутствуют бранные слова, и педагог, по предварительным данным, не стал опускать их при чтении. Как
Есенин написал «Исповедь хулигана» в 1920 году. Отвечая на критику из-за использования бранных слов, поэт заявил, что «втаскивает в политическую речь слова всех оттенков».
Ранее в феврале, как передавал NEWS.ru, следователя из Тюмени уволили за то, что он позволил себе выкрики с использованием криминального жаргона на торжестве по случаю повышения.
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