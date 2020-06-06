Петербургский планетарий получил предостережение за шутку о храме науки

https://static.news.ru/photo/66c59096-a7f0-11ea-93b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/planetarium1

Руководство частного планетария в Санкт-Петербурге объявило его храмом науки и выразило готовность возобновить работу с 5 июня вместе с религиозными храмами. Управление Роспотребнадзора Северной столицы отреагировало на это предостережением.

В связи с публикацией в СМИ сведений об открытии с 5 июня планетария управлением в адрес ООО «Планетарий 1» выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, — говорится в сообщении ведомства.

На сайте планетария, в свою очередь, появилось сообщение, что он открыт только для сотрудников Роспотребнадзора.

Кроме того, его руководство устроило опрос в социальной сети «ВКонтакте», поинтересовавшись у пользователей, считают ли они планетарий храмом науки и технологий. Утвердительно на этот вопрос ответили 1,2 тысячи человек, или 86% проголосовавших.

Ранее NEWS.ru писал, что российские музеи могут возобновить свою работу не ранее середины июля. По словам главы Минкульта Ольги Любимовой, это произойдёт, если не будут продлены ограничительные меры. При этом в них будет нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.