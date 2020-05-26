Музеи в России откроются не раньше середины июля

В России музеи смогут открыть двери для посетителей не раньше середины июля. Вопрос о возобновлении работы будет обсуждаться с местными властями.
Министр культуры Ольга Любимова заявила, что министерство получило 1,27 млрд рублей из 3,8 млрд выделенных государством. Они пойдут на оказание помощи подведомственным театрам, музеям и киностудиям,
Музеи смогут принять индивидуальных посетителей в середине июля только при условии, что ограничительные меры не будут продлены, — сказала Любимова.
Как писал NEWS.ru, музеи в России сделают в помещениях для посетителей разметку на полу, как в аптеках и торговых центрах. Учреждения культуры закрыты с марта из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
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