Музеи в России откроются не раньше середины июля

https://static.news.ru/photo/5bceee54-9f66-11ea-8b01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России музеи смогут открыть двери для посетителей не раньше середины июля. Вопрос о возобновлении работы будет обсуждаться с местными властями.

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что министерство получило 1,27 млрд рублей из 3,8 млрд выделенных государством. Они пойдут на оказание помощи подведомственным театрам, музеям и киностудиям, передаёт РИА Новости.

Музеи смогут принять индивидуальных посетителей в середине июля только при условии, что ограничительные меры не будут продлены, — сказала Любимова.

Как писал NEWS.ru, музеи в России сделают в помещениях для посетителей разметку на полу, как в аптеках и торговых центрах. Учреждения культуры закрыты с марта из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.