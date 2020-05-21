В музеях появятся разметки на полу

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Музей современного искусства «Гараж» решил продлить три выставки, на которые сейчас невозможно попасть из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Дополнительные даты получит экспозиция «Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985», основанная на архивной коллекции музея, сообщает ТАСС. Посетители по-прежнему смогут увидеть проект «Мы храним наши белые сны. Другой Восток и...