В музеях появятся разметки на полу

Музеи в российских сделают в помещениях для посетителей разметку на полу, как у аптеках и торговых центрах. Учреждения культуры закрыты с марта из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
О нововведениях в выставочных залах сообщила министр культуры России Ольга Любимова на заседании комитета Государственной Думы,
В музее должны быть специальные разметки на полу расклеены в разных частях экспозиционных, — сказала министр.
Ранее Ольга Любимова заявила, что театры снова откроют двери для зрителей к сентябрю. Почти с каждым государственным театром уже проработана дорожная карта, писал NEWS.ru.
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