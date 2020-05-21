Искусство

В музеях появятся разметки на полу

18:56, 21 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музеи в российских сделают в помещениях для посетителей разметку на полу, как у аптеках и торговых центрах. Учреждения культуры закрыты с марта из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

О нововведениях в выставочных залах сообщила министр культуры России Ольга Любимова на заседании комитета Государственной Думы, передаёт ТАСС.

В музее должны быть специальные разметки на полу расклеены в разных частях экспозиционных, — сказала министр.

Ранее Ольга Любимова заявила, что театры снова откроют двери для зрителей к сентябрю. Почти с каждым государственным театром уже проработана дорожная карта, писал NEWS.ru.

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