Песков: в Кремле беспокоятся за россиян в тюрьмах США, где есть COVID-19

https://static.news.ru/photo/4a93b2b6-7985-11ea-814a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maren Hennemuth/dpa/Global Look Press

Власти России обеспокоены состоянием здоровья россиян в американских тюрьмах, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Об этом 8 апреля заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Мы, безусловно, беспокоимся за состояние здоровья наших соотечественников, которые находятся в американских тюрьмах, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Он добавил, что данной теме было посвящено недавнее письмо посла РФ в Соединённых Штатах Анатолия Антонова министру юстиции и генеральному прокурору США Уильяму Барру. В нём предлагалось рассмотреть варианты выхода россиян из американских тюрем.

Ранее NEWS.ru писал, что первая жертва коронавируса зафиксирована в конце марта среди заключённых в США. В штате Луизиана скончался 49-летний Патрик Джонс, приговорённый к 12 годам лишения свободы за хранение наркотиков. Наказание он отбывал в тюрьме Оакдейла. Первые симптомы заболевания у Джонса появились 19 марта. Ему сделали тест на COVID-19, который оказался положительным.

Также сообщалось, что власти Нью-Йорка решили освободить 300 заключённых из тюрем на фоне коронавируса. Речь идёт о тех, кто совершил нетяжкие преступления и оставшийся срок их заключения составляет менее года.

По последним данным, в мире более 1,43 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 82 тысяч, более 302 тысяч выздоровели.

В России на 8 апреля зарегистрированы 7517 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксирован 61 летальный исход, выздоровели 505 человек.