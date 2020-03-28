https://static.news.ru/photo/803e8dd0-718a-11ea-9ac4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Schaeffer, T./Arco Images GmbH/Global Look Press

Первая жертва коронавируса зафиксирована среди заключённых в США. В штате Луизина скончался 49-летний Патрик Джонс, приговорённый к 12 годам лишения свободы за хранение наркотиков.

Наказание он отбывал в тюрьме Оакдейла. Первые симптомы заболевания у Джонса появились 19 марта. Ему сделали тест на COVID-19, который оказался положительным. Смерть заключённого медперсонал тюрьмы зарегистрировал 28 марта, сообщает Федеральное бюро тюрем США.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Нью-Йорка решили освободить 300 заключённых из тюрем на фоне коронавируса. Речь идёт о тех, кто совершил нетяжкие преступления и оставшийся срок их заключения составляет менее года.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч. Согласно последним данным, в России 1271 случай коронавирусной инфекции, 65 человек выписаны из больницы.