Первая жертва коронавируса зафиксирована среди заключённых в США. В штате Луизина скончался 49-летний Патрик Джонс, приговорённый к 12 годам лишения свободы за хранение наркотиков.
Наказание он отбывал в тюрьме Оакдейла. Первые симптомы заболевания у Джонса появились 19 марта. Ему сделали тест на COVID-19, который оказался положительным. Смерть заключённого медперсонал тюрьмы зарегистрировал 28 марта,
Ранее NEWS.ru писал, что власти Нью-Йорка решили освободить 300 заключённых из тюрем на фоне коронавируса. Речь идёт о тех, кто совершил нетяжкие преступления и оставшийся срок их заключения составляет менее года.
В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч. Согласно последним данным, в России 1271 случай коронавирусной инфекции, 65 человек выписаны из больницы.
Добавьте наши новости в избранные источники