Песков сравнил правительство Мишустина с пожарными

https://static.news.ru/photo/48bbd1f0-b3d4-11eb-90e9-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил правительство премьер-министра Михаила Мишустина с пожарной командой. По его словам, работа специалистов позволила стране преодолеть коронавирусный кризис с минимальными потерями, пишет ТАСС.

Правительство Мишустина фактически начало свою работу в качестве кризисной, пожарной команды, — сказал Песков.

Он отметил, что пандемия спровоцировала крупный мировой кризис. Тем не менее его удаётся преодолевать.

Всё-таки благодаря антикризисной деятельности правительства нам удалось пройти — и проходим мы через этот период — наверное, с минимально возможными потерями, — добавил официальный представитель Кремля.

Ранее Мишустин рассказал, что в период пандемии коронавируса на поддержку россиян было выделено 2,5 трлн рублей, что составляет 10% от федерального бюджета. Во время пандемии выплаты получила каждая вторая семья в России, в них растут более 28 млн детей. Всего на поддержку семей с детьми в прошлом году было выделено порядка 600 млрд рублей.