Песков: Путин не высказывал своего мнения по амнистии к 75-летию Победы

Президент Владимир Путин свою позицию относительно возможной амнистии ко Дню Победы пока никак не обозначил. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, каких-либо официальных инициатив на этот счёт до сих пор нет,
Ранее NEWS.ru писал, что первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил объявить в честь 75-й годовщины Победы амнистию по административным делам. При этом он отметил, что ряд проектов постановлений об амнистии по уголовным делам уже поступили в нижнюю палату парламента.
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