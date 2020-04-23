Общество

Песков: Путин не высказывал своего мнения по амнистии к 75-летию Победы

13:18, 23 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин свою позицию относительно возможной амнистии ко Дню Победы пока никак не обозначил. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, каких-либо официальных инициатив на этот счёт до сих пор нет, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил объявить в честь 75-й годовщины Победы амнистию по административным делам. При этом он отметил, что ряд проектов постановлений об амнистии по уголовным делам уже поступили в нижнюю палату парламента.

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