Песков: Путин не высказывал своего мнения по амнистии к 75-летию Победы

https://static.news.ru/photo/d83bc5aa-8550-11ea-9b08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин свою позицию относительно возможной амнистии ко Дню Победы пока никак не обозначил. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, каких-либо официальных инициатив на этот счёт до сих пор нет, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил объявить в честь 75-й годовщины Победы амнистию по административным делам. При этом он отметил, что ряд проектов постановлений об амнистии по уголовным делам уже поступили в нижнюю палату парламента.