В Кремле прояснили сообщения о выходных между майскими праздниками

https://static.news.ru/photo/6dec7b28-9b6f-11eb-9363-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что дни между майскими праздниками якобы планируется сделать нерабочими.

Нет, я не могу это подтвердить, — цитирует ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля также добавил, что на это время у президента уже существуют рабочие планы. По его словам, эпидемиологическая обстановка в стране сейчас «достаточно гибкая».

Как писал NEWS.ru, большинство россиян, которые на майские праздники отправятся в поездку, намерены побывать в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Россияне уже приобрели авиабилеты с вылетом в начале мая в столицу — оформлено 25% заказов, город на Неве собираются посетить 12,2% граждан, а курорты у Чёрного моря — 7,1%. Кроме того, в списке предпочтений Симферополь (5%) и Калининград (4%). На поезде, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, россияне отправятся в Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону.

В целом на путешествия настроены 85% участников опроса, а остальные планируют майские праздники провести дома.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае курортный сезон решили открыть раньше обычного — уже 1 мая.