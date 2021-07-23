Песков оценил темпы вакцинации в России

Россияне становятся более сознательными в вопросе вакцинации от коронавируса. Темпы прививочной кампании нарастают. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации, и постоянно растёт сознательность граждан, всё больше темпы вакцинации увеличиваются, — цитирует его агентство.

23 июля власти Красноярского края, Камчатки и республики Марий Эл приняли решение об обязательной вакцинации не менее 60% работников ряда сфер. Двумя днями ранее аналогичным образом поступило руководство Дагестана.

По словам зампреда правительства Татьяны Голиковой, к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу близки 17 регионов России. В их числе Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Архангельская, Белгородская, Магаданская области, Тува, Карелия и некоторые другие. Голикова предположила, что иммунитет к COVID-19 у 80% россиян будет к 1 ноября.