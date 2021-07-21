Названы регионы России, близкие к коллективному иммунитету к COVID-19

Семнадцать российских регионов наиболее близки к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом заявила зампред правительства Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином, которое транслируется на сайте Кремля.

Наиболее близки к достижению коллективного иммунитета, или показателя 60%, <...> с учётом вакцинированных, переболевших, перенёсших заболевание в бессимптомной форме 17 регионов страны, — сказала она.

По словам Голиковой, среди них Москва и Санкт-Петербург, Московская, Архангельская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Мурманская области, республики Тува, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Саха (Якутия), а также Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Вице-премьер уверена, что 80% жителей всей страны будут иметь иммунитет к COVID-19 к 1 ноября.

Хотя бы одну прививку сейчас получили 33,6 млн россиян, два компонента вкололи 22,6 млн из них. Меньше всего среди них людей в возрасте от 18 до 29 лет, а больше всего пожилых людей старше 60 лет.

На сегодняшний день вакцинация идёт активно, российские вакцины работают, случаев поствакцинальных осложнений не отмечается, побочные явления, как правило, ограничиваются местными реакциями и в отдельных случаях — кратковременным повышением температуры, — добавила Голикова.

При этом показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч человек остаётся на уровне предыдущей недели (12--18 июля) — 118,7 случая. В 10 регионах эта цифра немного падает, в 67 — растёт. В 50 субъектах, исключая Москву, Петербург и Московскую область, заболеваемость растёт быстрее среднероссийской.

Наблюдается снижение доли заболевших среди медицинских работников. Это та категория медицинских работников, которую мы раньше всех начали вакцинировать, — заключила зампред правительства.

В ходе мероприятия президент Владимир Путин назвал коронавирусную инфекцию коварной и приносящей проблемы России и миру.